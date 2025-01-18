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18 января, 2025
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Проект «Безопасный Интернет», проводимый Azercell, укрепляет цифровую безопасность

Azercell

В рамках своей социальной миссии по повышению цифровой грамотности и обеспечению безопасности детей в виртуальном пространстве Azercell продолжает реализацию проекта на тему «Безопасный Интернет» по всей стране.

Недавний раунд тренингов, направленных на формирование навыков безопасного поведения в виртуальном пространстве, охватил 320 школьников и 50 родителей в Губе, Хызы, Сумгайыте и Мингячевире.

Программа обучения, проводимая сертифицированными специалистами, была сосредоточена на выявлении интернет-угроз и методах защиты от них. Основные темы тренингов включали:

  • проверку достоверности виртуальных знакомств;
  • использование и защиту персональных данных в социальных сетях;
  • отказ от участия в конкурсах, требующих предоставления личной информации;
  • основные методы мошенничества и способы противодействия злоумышленникам в сети;
  • действия в случае троллинга, кибербуллинга или неподобающего поведения в интернете.

Обучение проводится компанией «GID CSR Consulting» по программе, разработанной сертифицированной международной школой безопасности, что гарантирует соответствие программы мировым стандартам.

Следует отметить, что Azercell с 2016 года реализует образовательные проекты, направленные на повышение безопасности в интернете. За годы существования проект охватил более 1500 интернет-пользователей различных возрастных категорий, внося значительный вклад в формирование безопасных онлайн-привычек у детей и их родителей.

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