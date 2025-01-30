В меню «Пуск» на Windows 11 появится боковая панель с доступом к функциям iPhone

Компания Microsoft начала тестировать новую функцию, которая предоставляет доступ к некоторым функциям iPhone непосредственно через боковую панель в меню «Пуск» на ПК и ноутбуках под управлением Windows 11. Обновление уже доступно участникам программы предварительной оценки Windows Insider (Dev и Beta).

Осенью 2024 года в Windows 11 была добавлена аналогичная функция для Android-смартфонов, благодаря которой пользователи получили быстрый доступ к уведомлениям, сообщениям, звонкам и фотографиям. Теперь же аналогичные возможности тестируют для iPhone.

«Бесшовная интеграция позволяет владельцам iPhone пользоваться теми же преимуществами, что и владельцам Android, включая возможность просмотра состояния заряда аккумулятора телефона и подключения к сети, доступ к сообщениям и звонкам, а также отслеживание последних действий — все это удобно встроено в меню «Пуск», — сообщается в блоге Microsoft. Кроме того, через боковую панель также можно обмениваться файлами между ПК и устройствами под управлением Android или iOS.