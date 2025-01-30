Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в феврале

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые владельцы базового тарифа подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в феврале. Как и всегда, в подписку Essential войдет три тайтла:

Payday 3 (PS5) — кооперативный шутер от первого лица про ограбления;

High On Life (PS4 и PS5) — комедийный экшен;

Pac-Man World: Re-Pac (PS4 и PS5) — ремейк вышедшего в 1999 году платформера о культовом персонаже.

Все игры пользователи смогут добавить на свои аккаунты с 4 февраля до 3 марта. О том, какие игры ждут обладателей подписок PS Plus Premium и Extra, компания расскажет в ближайшие две недели.

Sony также сообщила о том, что начиная с января 2026 года тайтлы для PS4 будут доступны в ежемесячных подборках лишь иногда, так как большая часть аудитории перешла на PS5.