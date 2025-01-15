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16 января, 2025
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Сервисы Microsoft 365, включая Outlook, у пользователей Windows 10 перестанут работать в полном объеме

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Компания Microsoft напомнила, что с 14 октября 2025 года прекращается поддержка операционной системы Windows 10. Кроме того, сервисы Microsoft 365, в число которых входит и Outlook, на Windows 10 также больше не будут поддерживаться.

В статьях поддержки на сайте Microsoft уточняется, что некоторые функции Microsoft 365 могут перестать работать в полном объеме, если пользователь не выполнит обновление.

Во избежание проблем с производительностью и функциональностью компания рекомендует обновиться до Windows 11 до 14 октября 2025 года.

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