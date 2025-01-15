Asus представил мини-ПК начального уровня NUC 14 Essential

Компания Asus представила мини-ПК начального уровня NUC 14 Essential, ориентированный в первую очередь на пользователей, которые ищут компактное, энергоэффективное и экономичное решение для повседневных задач. Габариты составляют 135 x 115 x 36 мм, а общий объем корпуса — всего 0,56 л.

На выбор предлагается несколько конфигураций с процессорами Intel N97, N150, N250 или Core 3 N355. Объем одноканальной оперативной памяти SO-DIMM составляет 16 Gb, емкость SSD-накопителя — от 128 Gb до 2 Tb. Мини-ПК отличается простой конструкцией, которая позволяет легко заменить модули оперативной памяти и SSD. Asus NUC 14 Essential успешно прошел испытания на перегрев (1000 часов при температуре 100 °C) и на влажность (1400 часов при 70 °C). Срок гарантии составляет три года.

Есть возможность подключения до трех 4K-дисплеев. Набор интерфейсов включает: два USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C (с DisplayPort), USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS), DisplayPort 1.4 и Ethernet. Компьютер оснащен беспроводными модулями Wi-Fi 6E (6 GHz) и Bluetooth 5.3. На корпусе предусмотрено крепление VESA. Предустановлена операционная система Windows 11. Среди особенностей отмечаются BIOS с функцией самовосстановления и Asus Control Center для удаленного управления ПК.

Цена и дата начала продаж Asus NUC 14 Essential пока не объявлены.