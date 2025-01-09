Samsung Display показал OLED-панель яркостью 4000 нит и новые устройства с выдвижными дисплеями

Компания Samsung Display показала на выставке CES 2025 матрицы QD-OLED четвертого поколения с пиковой яркостью 4000 нит для будущих Smart TV. По словам инженеров компании добиться такой яркости им удалось с помощью «передовой технологии управления панелями и новых органических материалов». На выставке был показан 77-дюймовый прототип телевизора с новой панелью.

В отличие от решений LG, использующей дополнительный белый пиксель (WOLED-панели), яркость 4000 нит обеспечивают RGB-пиксели. Новая матрица превзошла показатели яркости предыдущей на 1000 нит.

Также компания продемонстрировала новые устройства с выдвижными дисплеями — IT Foldable, Slidable Flex Duet и Slidable Flex Vertical.