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9 января, 2025
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Samsung Display показал OLED-панель яркостью 4000 нит и новые устройства с выдвижными дисплеями

Samsung Display

Компания Samsung Display показала на выставке CES 2025 матрицы QD-OLED четвертого поколения с пиковой яркостью 4000 нит для будущих Smart TV. По словам инженеров компании добиться такой яркости им удалось с помощью «передовой технологии управления панелями и новых органических материалов». На выставке был показан 77-дюймовый прототип телевизора с новой панелью.

В отличие от решений LG, использующей дополнительный белый пиксель (WOLED-панели), яркость 4000 нит обеспечивают RGB-пиксели. Новая матрица превзошла показатели яркости предыдущей на 1000 нит.

Также компания продемонстрировала новые устройства с выдвижными дисплеями — IT Foldable, Slidable Flex Duet и Slidable Flex Vertical.


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