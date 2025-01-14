Илон Маск может купить американский бизнес TikTok

Закон, запрещающий работу в США китайской социальной сети TikTok, вступит в силу очень скоро. Крайний срок для ByteDance Ltd., владеющей сетью, продать американский бизнес TikTok сторонней компании назначен на 19 января.

Китайская сторона предпочитает, чтобы TikTok оставался в собственности компании ByteDance Ltd. и оспаривает будущий запрет, подав апелляцию в Верховный суд США. Но судьи дали понять во время прений 10 января, что они, скорее всего, поддержат закон. В связи с этим компания рассматривает претендентов на покупку бизнеса в США — им может стать Илон Маск (Elon Musk), пишет Bloomberg. Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) не против сохранения данной площадки, а как известно американский миллиардер, владелец социальной сети X, его близкий соратник.

Если сделка состоится, TikTok с его пользовательской базой более 170 млн. человек в США может повысить привлекательность сети X для рекламодателей. Кроме того, ИИ-стартап xAI, также принадлежащий Маску, может получить значительные преимущества от огромных объемов данных, генерируемых TikTok.

Другой вариант — ByteDance Ltd. может не продавать свой американский бизнес, но тогда TikTok на территории США будет заблокирован.