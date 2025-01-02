Представлена серия ноутбуков Redmi Book 2025

Кроме смартфона Redmi Turbo 4, компания Xiaomi сегодня представила серию ноутбуков Redmi Book 2025. Устройства, выполненные в тонком металлическом корпусе, имеют премиальный минималистичный дизайн и получили оптимальное соотношение цены и технических характеристик. Ноутбуки оснащены поддержкой ИИ, они подходит для профессиональных задач таких, как программирование, дизайн, создание визуального контента и 3D-моделирование.

В линейку вошли две модели: с 14-дюймовым экраном и с 16-дюймовым. У Redmi Book 14 2025 экран с разрешением 2,8К, а у Redmi Book 16 2025 — с разрешением 2,5К. В обеих версиях кадровая частота составляет 120 Hz, максимальная яркость — 400 нит, обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB и поддерживается технология защиты глаз от синего света.

Оба ноутбука работают на базе 12-ядерного процессора Intel Core 5 220H с частотой 4,9 GHz. Дискретной графики нет. Подсистема охлаждения представлена двумя вентиляторами и двумя 8-мм тепловыми трубками. Используется быстрая оперативная память стандарта LPDDR5X. Установлена аккумуляторная батарея 72 Втч, которой хватит на 19 часов автономной работы. Толщина корпуса в обоих ноутбуках составляет 15,9 мм, вес младшей модели — 1,36 кг, а старшей — 1,65 кг.

Производитель отмечает следующие особенности Redmi Book 2025 — ноутбуки могут автоматически подключаться к сетевым точкам доступа автомобилей Xiaomi SU7, безшовное сопряжение с экосистемой Xiaomi и Redmi — можно быстро передавать файлы по Wi-Fi, использовать планшет как второй дисплей, дублировать экран смартфона на рабочий стол и синхронизировать уведомления, а также наличие операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0.

Цены: Redmi Book 14 2025: 16/512 Gb — $630, 16 Gb/1 Tb — $670, 32 Gb/1 Tb — $710. Redmi Book 16 2025: 16/512 Gb — $660, 16 Gb/1 Tb — $700, 32 Gb/1 Tb — $740. Ноутбуки уже поступили в продажу в Китае.