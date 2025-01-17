Представлена полнокадровая беззеркальная камера Leica SL3-S с возможностью записи 6K-видео

Компания Leica представила полнокадровую беззеркальную камеру SL3-S, ориентированную на профессиональных создателей контента. Leica SL3-S получила сенсор на 24 Мп, который позволяет записывать видео в разрешении 5952 × 3968 пикселей (6K) с 12-битным цветом со скоростью 30 fps или в разрешении 3840 × 2160 пикселей (4K) со скоростью 60 fps.

Камера умеет следить за движением объекта в кадре и имеет фазовую фокусировку с 779 точками, что более чем вдвое больше, чем 315 точек у модели SL3. Сохранять контент можно на карту памяти UHS-II SD или CFExpress Type B. Кроме того, можно подключать портативные SSD-накопители через разъем USB Type-C.

В качестве видоискателя используется откидной 3,2-дюймовый дисплей (аналогичный SL3). Высокая скорость съемки позволяет делать 48- и 96-мегапиксельные многокадровые композиции высокого разрешения без использования штатива.

Leica SL3-S имеет подсвеченную сенсорную кнопку включения питания, аналогичную SL3 и меню с акцентами, меняющими цвет в зависимости от режима — красный для фото, желтый для видео.

Так как камера предназначена для профессиональных пользователей, то для защиты авторских прав она получила программный инструмент Adobe Content Authenticity Initiative, как это уже реализовано в M11-P. Но эта функция, подтверждающая подлинность снимков, по неизвестной причине недоступна в стандартной модели SL3.

Цена Leica SL3-S на рынке США составляет $5295.