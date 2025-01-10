Представлен Acer Predator Helios Neo 16S AI с мощным аппаратным обеспечением

Компания Acer представила на выставке CES 2025 новый высокопроизводительный игровой ноутбук Predator Helios Neo 16S AI. Он получил OLED-экран с высокой частотой обновления, процессоры Intel Arrow Lake HX и графику Nvidia GeForce серии RTX 50. Ноутбук относится к категории Copilot+ PC.

Acer Predator Helios Neo 16S AI оснащен 16-дюймовой OLED-панелью WQXGA (2 560 x 1 600 пикселей) с пиковой яркостью 400 нит и поддержкой технологии Nvidia G-Sync. Одна из версий поставляется с частотой обновления 240 Hz (время отклика 1 мс), также есть вариант с частотой 165 Hz (3 мс).

Ноутбук может предложить на выбор процессоры Intel Core Ultra 9 275 (Arrow Lake HX) или Intel Core Ultra 7 255HX, графика — до Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Максимальный объем памяти составляет 32 Gb (DDR5-6400), а емкость твердотельного накопителя PCIe Gen 4 — 2 Tb.

В оснащение ноутбука входят также аккумулятор емкостью 76 Втч, 2 порта Thunderbolt 4.0, поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Intel Killer Ethernet E3100G и веб-камера с разрешением 1080p. Предлагается трехмесячная подписка на Xbox Game Pass. Операционная система — Windows 11 Home. Габариты – 356,78 x 275,5 x 19,9 мм, вес – 2,3 кг.

Acer не уточнила, когда Predator Helios Neo 16S AI будет доступен для покупки и по каким ценам.