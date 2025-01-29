Nvidia предупреждает о возможных перебоях с поставками видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080 из-за высокого спроса

Компания Nvidia предупредила покупателей о возможных перебоях с поставками видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080. Ожидается, что спрос на графические ускорители среди потребителей будет высоким и это может привести ко временному дефициту.

«Мы ожидаем высокий спрос на GeForce RTX 5090 и 5080 и полагаем, что перебои с поставками вполне возможны. Nvidia и наши партнеры ежедневно отправляют дополнительные партии в розницу, чтобы как можно больше геймеров смогли приобрести эти видеокарты», — сообщает компания. Обычно Nvidia не дает подобных комментариев перед запуском новой серии видеокарт в продажу, вероятно, поставки будут ограничены сильнее, чем обычно.

Nvidia GeForce RTX 5090 и 5080 поступят в продажу 30 января по рекомендованным ценам $1999 и $999 соответственно. Видеокарты RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут позже — в феврале.