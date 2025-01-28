Марк Цукерберг объявил об инвестициях на сумму $60-$65 млрд. в 2025 году в Meta AI

Компания Meta планирует в 2025 году масштабные инвестиции в размере $60-$65 млрд. в развитие искусственного интеллекта компании. Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг.

«Это будет определяющий год для ИИ. В 2025 году, я ожидаю, что Meta AI станет ведущим помощником, обслуживающим более 1 миллиарда человек, а языковая модель Llama 4 достигнет передовых позиций в отрасли», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Meta также намерена создать «AI-инженера», увеличивающего вклад в исследования и разработки компании. Llama, открытая языковая модель, лежащая в основе AI-технологий Meta на платформах Facebook, Instagram и WhatsApp, в настоящее время представлена в третьей версии, но компания уже анонсировала выход Llama 4 в 2025 году.

Кроме того, Цукерберг сообщил о строительстве огромного дата-центра мощностью более двух гигаватт, который «по площади займет значительную часть Манхэттена». Meta планирует ввести в эксплуатацию около одного гигаватта вычислительных мощностей уже в этом году и к концу года будет располагать более чем 1,3 миллионами графических процессоров.

Отметим, что технологии искусственного интеллекта остаются в центре внимания для многих компаний, поскольку популярность ИИ-моделей продолжает расти.