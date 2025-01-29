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30 января, 2025
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Alibaba представила ИИ-модель Qwen2.5-Max, которая превосходит GPT-4o и DeepSeek V3

Alibaba Qwen2.5-Max

Китайская компания Alibaba выпустила новую версию модели искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая отличается улучшенной производительностью и точностью, способна лучше справляться с задачами, требующими глубокого понимания контекста, таких как анализ текста, перевод и генерация контента. Модель основана на архитектуре Mixture-of-Experts (MoE) и обучена на более чем 20 трлн. токенов.

По словам представителей компании, «Qwen2.5-Max демонстрирует значительный прогресс в обработке сложных запросов и предоставлении релевантных ответов».

Alibaba Qwen2.5-Max

Qwen2.5-Max была протестирована в ряде ключевых бенчмарков, включая MMLU-Pro, LiveCodeBench, LiveBench и Arena-Hard. Модель показала превосходство над DeepSeek V3 в таких тестах, как Arena-Hard, LiveBench и LiveCodeBench, а также продемонстрировала конкурентоспособные результаты в MMLU-Pro. Qwen2.5-Max также показала лидирующие позиции в сравнении с другими ведущими моделями, такими как GPT-4o и Claude-3.5-Sonnet.

Компания планирует интегрировать Qwen2.5-Max в свои облачные сервисы, что позволит клиентам использовать инструмент для решения широкого спектра задач, включая автоматизацию обработки данных, улучшение взаимодействия с клиентами через чат-ботов и оптимизацию бизнес-процессов.

ИИ-модель Qwen2.5-Max доступна через сервис Qwen Chat на HuggingFace.

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