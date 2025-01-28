Nvidia потеряла около $600 млрд. рыночной капитализации

Вчерашний день, 27 января 2025 года, вероятно войдет в историю как один из худших дней для технологических компаний почти всего мира. Благодаря стремительному росту популярности новой модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, разработанной китайской компанией DeepSeek, у многих технологических компаний резко упали акции, а больше всех пострадала Nvidia. Она потеряла около $600 млрд. рыночной капитализации, что стало самым большим падением среди всех компаний за один день в истории США. Nvidia лишилась звания «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft.

Напомним, что в конце декабря китайский стартап DeepSeek представил бесплатную ИИ-модель R1 с открытым исходным кодом. Модель была обучена на 14,8 трлн. токенов за 57 дней с использованием 2 048 видеокарт Nvidia H800. Кроме того, для обучения модели стартапу потребовалось $5,6 млн., что в разы меньше затрат OpenAI и Google. Для сравнения, Илон Маск для обучения своей ИИ-модели Grok 2 использовал 20 000 процессоров, а для Grok 3 — 100 000 чипов. Глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что на обучение GPT4 было потрачено более $100 млн.

В Nvidia прокомментировали появление модели R1 от DeepSeek на запрос CNBC. В компании назвали ее «выдающимся прорывом в области ИИ». «DeepSeek — это выдающийся прорыв в области ИИ и прекрасный пример масштабирования на этапе тестирования. Их разработки показывают, как можно создавать новые модели с помощью этой технологии, используя доступные модели и вычислительные мощности, соответствующие всем нормам экспортного контроля», — отметили в компании.

Успех DeepSeek заставил инвесторов задуматься, обоснованы ли огромные траты на разработку ИИ. DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели ИИ с меньшими затратами.