Состояние 500 самых богатых людей мира снизилось в общей сложности на $108 млрд. из-за китайского чат-бота

Из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайского стартапа DeepSeek, состояние 500 самых богатых людей мира в понедельник, 27 января, снизилось в общей сложности на $108 млрд.

Компания Nvidia потеряла около $600 млрд. рыночной капитализации и лишилась звания «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft, ее акции упали почти на 18%.

Основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг потерял 20% состояния ($20,1 млрд). Убытки также понесли основатели Oracle и Dell. Сейчас, по оценке Bloomberg Billionaires Index, оно составляет $101 млрд.

Потери соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона составили 12% от его состояния ($22,6 млрд), основатель Dell Майкл Делл потерял $13 млрд., а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 млрд.