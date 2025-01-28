В Баку при поддержке Azercell состоялся хакатон «Устойчивое развитие»

Недавно в Oxbridge Academy прошел хакатон «Устойчивое развитие», организованный в партнерстве Azercell и Eventify. Проект был нацелен на содействие развитию потенциала молодежи в сфере инноваций, а также создание технологических решений для защиты окружающей среды. Содействуя продвижению стартап-культуры в Азербайджане, мероприятие также послужило эффективной площадкой для реализации креативных идей участников.

Участие в соревнованиях приняло 11 команд, состоящих из молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет. В течение шести часов участники разрабатывали технологические решения, направленные на решение экологических проблем. При поддержке модераторов команды разработали прототипы своих идей и представили их жюри.

По итогам конкурса, победу одержала команда «Bono» с проектом, мотивирующим участие в экологических мероприятиях через систему начисления бонусных баллов. Второе место заняла команда «Homeboys», представившая проект устойчивого города, а третье место было присуждено команде «JoshuaTech», предложившей использование беспилотных летающих аппаратов (дронов) для предотвращения лесных пожаров.

Команды-победители были награждены призами и подарками от Azercell, генерального спонсора мероприятия.