Nintendo анонсировала консоль Switch 2

Компания Nintendo официально анонсировала новую консоль Switch 2. В демонстрационном ролике был показан дизайн устройства, продажи которого начнутся в этом году (точной даты пока нет).

Switch 2, как и модель первого поколения, это гибридная консоль, которую можно использовать как дома, так и в портативном режиме. Дизайн не поменялся, но консоль стала крупнее, экран немного большего размера. Съемные контроллеры Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов и их можно использовать как мышку. Под клавишей «Домой» на правом Joy-Con есть новая кнопка. У Switch 2 будет два порта USB-C (нижний для док-станции, верхний для зарядки по проводу), сама док-станция теперь округлой формы. Подставку на задней части устройства тоже изменили, она стала более удобная. Официальные характеристики пока неизвестны, но согласно утечкам, диагональ дисплея составит 8 дюймов.

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В трейлере можно увидеть новую часть гоночной серии Mario Kart, которая выйдет на Switch 2. Другие заявленные для консоли игры пока неизвестны.

Nintendo сообщила, что новая консоль получит обратную совместимость с играми для Switch первого поколения — как с цифровыми, так и физическими копиями. Но некоторые игры со Switch нельзя будет запустить на Switch 2. Компания проведет 2 апреля презентацию, на которой поделится подробностями об устройстве и покажет игры для Switch 2.