Две ИИ-функции Microsoft Paint теперь доступны всем пользователям Windows 11

Многие функции на базе генеративного искусственного интеллекта компания Microsoft позиционирует как эксклюзивы для компьютеров класса Copilot+. Теперь пользователям Windows 11 стали доступны два бесплатных инструмента для графического редактора Paint, которые работают даже на компьютерах без NPU.

В интерфейсе Paint появилась возможность удалять объекты или фон с изображений при помощи алгоритмов генеративного ИИ. Эти функции дебютировали в предварительных версиях Windows 11 еще прошлой осенью, но теперь они доступны для пользователей стабильной версии ОС.

Функция Generative erase (Генеративное стирание) избавляется от выделенного на фото объекта, заполняя освободившуюся область так, чтобы она соответствовала фону. Другая функция Remove background (Удалить фон), напротив, полностью удаляет фон вокруг объекта. Всплывающие иконки соответствующих инструментов появляются при выделении фрагментом изображения на целевой картинке.

Обе функции ранее были доступны только на компьютерах с процессорами Snapdragon X, Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300. Теперь они работают и на более старых системах, в том числе с чипами Intel Core 13 поколения. Удаление фона с картинки происходит почти мгновенно, а на стирание изображения человека или транспортного средства уходят примерно полминуты. Судя по первым отзывам, отмечаются некоторые трудности со сложными фонами и картинками высокого разрешения.