spot_img
16 января, 2025
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеДве ИИ-функции Microsoft Paint теперь доступны всем пользователям Windows 11

Две ИИ-функции Microsoft Paint теперь доступны всем пользователям Windows 11

Microsoft Paint

Многие функции на базе генеративного искусственного интеллекта компания Microsoft позиционирует как эксклюзивы для компьютеров класса Copilot+. Теперь пользователям Windows 11 стали доступны два бесплатных инструмента для графического редактора Paint, которые работают даже на компьютерах без NPU.

В интерфейсе Paint появилась возможность удалять объекты или фон с изображений при помощи алгоритмов генеративного ИИ. Эти функции дебютировали в предварительных версиях Windows 11 еще прошлой осенью, но теперь они доступны для пользователей стабильной версии ОС.

Microsoft Paint

Функция Generative erase (Генеративное стирание) избавляется от выделенного на фото объекта, заполняя освободившуюся область так, чтобы она соответствовала фону. Другая функция Remove background (Удалить фон), напротив, полностью удаляет фон вокруг объекта. Всплывающие иконки соответствующих инструментов появляются при выделении фрагментом изображения на целевой картинке.

Обе функции ранее были доступны только на компьютерах с процессорами Snapdragon X, Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300. Теперь они работают и на более старых системах, в том числе с чипами Intel Core 13 поколения. Удаление фона с картинки происходит почти мгновенно, а на стирание изображения человека или транспортного средства уходят примерно полминуты. Судя по первым отзывам, отмечаются некоторые трудности со сложными фонами и картинками высокого разрешения.

Предыдущая статья
Xiaomi представила серию Redmi Note 14: профессиональная фотография сочетается с непревзойденной прочностью
Следующая статья
Nintendo анонсировала консоль Switch 2
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,981ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»