Motorola представила смартфоны среднего уровня Moto G 2025 и G Power 2025

Компания Motorola представила обновленные версии популярных смартфонов среднего класса Moto G и Moto G Power. Модели 2025 года получили некоторые улучшения в сравнении со своими предшественниками, но при этом сохранили доступную цену. Оба смартфона построены на базе процессора MediaTek Dimensity 6300, поддерживают 5G и работают под управлением операционной системы Android 15.

Moto G 2025 оснащен 6,7-дюймовым экраном HD+ с частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя — 128 Gb с возможностью расширения картой microSD.

В основную камеру входят датчики на 50 и 2 Мп, разрешение селфи-камеры — 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 30 Вт. Есть защита по стандарту IP52.

Moto G Power 2025 получил 6,8-дюймовый экран Full HD+ с частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. Смартфон отличается повышенной защищенностью, используется стекло Gorilla Glass 5, есть защита от воды и пыли (IP68 и IP69) и соответствие военному стандарту по прочности MIL-STD-810H.

Оперативной памяти у версии Power вдвое больше — 8 Gb. В состав основной камеры входят датчик на 50 Мп и широкоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора также составляет 5000 мА·ч, есть поддержка проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 15 Вт. Имеется модуль NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

Moto G 2025 поступит в продажу в США 30 января по цене $199,99, а Moto G Power 2025 — 6 февраля по цене $299,99.