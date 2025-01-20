$TRUMP и $MELANIA: Мемкоины, скандал и миллиарды. Почему криптовалюта Трампов разделила мир?

Миллиарды за мем: как мемкоины Трампов перевернули рынок криптовалют?

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA стали одними из самых обсуждаемых тем января 2025 года. Сначала Дональд Трамп, готовящийся вернуться в Белый дом, запускает криптовалюту $TRUMP. Спустя всего два дня его супруга Мелания представляет собственный мемекоин $MELANIA, что приводит к внезапному падению цены первого токена.

Почему мемкоины Трампов вызвали такую реакцию? Что скрывается за их запуском? И стоит ли инвестировать в активы, которые сами Трампы называют «развлекательными»?

17 января 2025 года: запуск $TRUMP

Дональд Трамп, находящийся в шаге от второй инаугурации, объявляет о запуске мемкоина $TRUMP. В первый же день его стоимость подскочила с $10 до $72, а рыночная капитализация достигла $9 млрд.

Анонс был сделан через официальный аккаунт Дональда Трампа в Twitter (ныне X):

🔗 Посмотреть пост

Однако аналитики и инвесторы сразу обратили внимание на тот факт, что 80% токенов $TRUMP принадлежат аффилированным структурам Trump Organization, включая CIC Digital LLC и Fight Fight Fight LLC. Это вызывает опасения относительно возможных манипуляций ценой.

19 января 2025 года: появляется $MELANIA

Мелания Трамп, будущая первая леди США, представляет собственный мемекоин $MELANIA всего за несколько часов до инаугурации её супруга. Этот шаг вызвал ажиотаж среди поклонников и критиков семьи Трампов.

Запуск был анонсирован через её официальный аккаунт в Twitter (ныне X):

🔗 Посмотреть пост

$MELANIA сопровождался стремительным ростом его стоимости — капитализация достигла $10,1 млрд за первые часы. Однако одновременно с этим $TRUMP потерял почти половину своей рыночной стоимости, опустившись до $7 млрд.

Официальные сайты токенов подчёркивают, что $TRUMP и $MELANIA предназначены исключительно для коллекционирования и развлечения:

Тем не менее, внезапный рост цен на оба токена вызвал опасения по поводу этики и потенциальных конфликтов интересов.

20 января 2025 года: инаугурация Дональда Трампа

60-я инаугурация президента США ознаменовала возвращение Дональда Трампа на пост 47-го президента. В то время как политические аналитики обсуждали его планы по реформам, криптовалютное сообщество наблюдало за скачками цен на $TRUMP и $MELANIA.

Что такое мемкоины?

Мемкоины — это криптовалюты, созданные ради шутки или спекулятивной торговли. Их стоимость зависит только от интернет-хайпа и поддержки сообществ. Основные черты мемкоинов:

Ироничное происхождение : Созданы на основе интернет-мемов. Высокая волатильность : Цены меняются стремительно. Отсутствие фундаментальной ценности : В отличие от Bitcoin или Ethereum.

Регуляторные риски и этика

США активно обсуждают регулирование криптовалют. С возвращением Трампа в Белый дом ожидается усиление контроля над цифровыми активами. SEC и другие регуляторы уже обратили внимание на $TRUMP и $MELANIA, как на потенциально манипулятивные инструменты.

Стоит ли инвестировать?

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA показали стремительный рост, но их риски остаются чрезвычайно высокими. Основные опасения:

Централизация : Большая часть токенов принадлежит аффилированным структурам.

Волатильность : Цена может обрушиться так же быстро, как и выросла.

Регуляторные ограничения : Возможные запреты могут негативно сказаться на стоимости.

Заключение

Мемкоины семьи Трампов разделили общество. Для одних они — символ цифровой революции, для других — манипуляция и спекуляция.

Совет для инвесторов: вкладывайте только те средства, которые вы готовы потерять. Помните: хайп приходит и уходит, а ваши деньги могут остаться в карманах тех, кто его создал.