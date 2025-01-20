$TRUMP и $MELANIA: Мемкоины, скандал и миллиарды. Почему криптовалюта Трампов разделила мир?

Миллиарды за мем: как мемкоины Трампов перевернули рынок криптовалют?
Мемкоины $TRUMP и $MELANIA стали одними из самых обсуждаемых тем января 2025 года. Сначала Дональд Трамп, готовящийся вернуться в Белый дом, запускает криптовалюту $TRUMP. Спустя всего два дня его супруга Мелания представляет собственный мемекоин $MELANIA, что приводит к внезапному падению цены первого токена.
Почему мемкоины Трампов вызвали такую реакцию? Что скрывается за их запуском? И стоит ли инвестировать в активы, которые сами Трампы называют «развлекательными»?
17 января 2025 года: запуск $TRUMP
Дональд Трамп, находящийся в шаге от второй инаугурации, объявляет о запуске мемкоина $TRUMP. В первый же день его стоимость подскочила с $10 до $72, а рыночная капитализация достигла $9 млрд.
Анонс был сделан через официальный аккаунт Дональда Трампа в Twitter (ныне X):
🔗 Посмотреть пост
Однако аналитики и инвесторы сразу обратили внимание на тот факт, что 80% токенов $TRUMP принадлежат аффилированным структурам Trump Organization, включая CIC Digital LLC и Fight Fight Fight LLC. Это вызывает опасения относительно возможных манипуляций ценой.
19 января 2025 года: появляется $MELANIA
Мелания Трамп, будущая первая леди США, представляет собственный мемекоин $MELANIA всего за несколько часов до инаугурации её супруга. Этот шаг вызвал ажиотаж среди поклонников и критиков семьи Трампов.
Запуск был анонсирован через её официальный аккаунт в Twitter (ныне X):
🔗 Посмотреть пост
$MELANIA сопровождался стремительным ростом его стоимости — капитализация достигла $10,1 млрд за первые часы. Однако одновременно с этим $TRUMP потерял почти половину своей рыночной стоимости, опустившись до $7 млрд.
Официальные сайты токенов подчёркивают, что $TRUMP и $MELANIA предназначены исключительно для коллекционирования и развлечения:
Тем не менее, внезапный рост цен на оба токена вызвал опасения по поводу этики и потенциальных конфликтов интересов.
20 января 2025 года: инаугурация Дональда Трампа
60-я инаугурация президента США ознаменовала возвращение Дональда Трампа на пост 47-го президента. В то время как политические аналитики обсуждали его планы по реформам, криптовалютное сообщество наблюдало за скачками цен на $TRUMP и $MELANIA.
Что такое мемкоины?
Мемкоины — это криптовалюты, созданные ради шутки или спекулятивной торговли. Их стоимость зависит только от интернет-хайпа и поддержки сообществ. Основные черты мемкоинов:
- Ироничное происхождение: Созданы на основе интернет-мемов.
- Высокая волатильность: Цены меняются стремительно.
- Отсутствие фундаментальной ценности: В отличие от Bitcoin или Ethereum.
Регуляторные риски и этика
США активно обсуждают регулирование криптовалют. С возвращением Трампа в Белый дом ожидается усиление контроля над цифровыми активами. SEC и другие регуляторы уже обратили внимание на $TRUMP и $MELANIA, как на потенциально манипулятивные инструменты.
Стоит ли инвестировать?
Мемкоины $TRUMP и $MELANIA показали стремительный рост, но их риски остаются чрезвычайно высокими. Основные опасения:
- Централизация: Большая часть токенов принадлежит аффилированным структурам.
- Волатильность: Цена может обрушиться так же быстро, как и выросла.
- Регуляторные ограничения: Возможные запреты могут негативно сказаться на стоимости.
Заключение
Мемкоины семьи Трампов разделили общество. Для одних они — символ цифровой революции, для других — манипуляция и спекуляция.
Совет для инвесторов: вкладывайте только те средства, которые вы готовы потерять. Помните: хайп приходит и уходит, а ваши деньги могут остаться в карманах тех, кто его создал.