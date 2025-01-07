Intel представил доступные настольные процессоры Core Ultra 200S, которые не поддерживают разгон

Компания Intel расширила линейку настольных процессоров Core Ultra 200S (Arrow Lake-S) доступными моделями, которые не поддерживают разгон и обладают более скромными частотами. Всего было представлено 11 моделей с энергопотреблением 35 и 65 Вт. Анонс состоялся в рамках выставки CES 2025.

В линейку настольных процессоров Core Ultra 200S до настоящего времени входили модели Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K, 7 265KF, Ultra 5 245K и 5 245KF. 13 января в продажу поступят более доступные модели без буквы K в названии, которые имеют заблокированный множитель.

С точки зрения конфигурации ядер новые Core Ultra 200S не отличаются от представленных прежде. CPU имеют до 8 высокопроизводительных P-ядер и до 16 энергоэффективных E-ядер. Поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio, USB-C с интерфейсом Thunderbolt 5/Thunderbolt 4, Thunderbolt Share.

Системы с Intel Core Ultra 200S появятся в начале первого квартала как в виде самостоятельных продуктов, так и в готовых ПК. Цены варьируются от $549 до $221.