Представлены процессоры Intel Core Ultra 200U для тонких и легких ноутбуков

Компания Intel на CES 2025 представила серию процессоров Core Ultra 200U с низким энергопотреблением для тонких и легких ноутбуков. В линейку входят четыре модели, каждая имеет два P-ядра, восемь E-ядер, два маломощных LP-E-ядра и графику Intel Xe LPG. Между собой процессоры отличаются частотами, базовое и максимальное значения TDP установлены на уровне 15 Вт и 57 Вт соответственно. Новинки не располагают мощным ИИ-движком, так что не смогут быть установлены в компьютерах класса Copilot+PC.

Процессоры серии Intel Core Ultra 200U выполнены на базе техпроцесса Intel 3, тогда как их предшественники Core Ultra 100 использовали Intel 4. Переход на более тонкий техпроцесс позволил повысить общую производительность процессоров. Кроме того, новинки отличаются повышенной тактовой частотой NPU.

Платформа Intel Arrow Lake-U поддерживает до двух твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe, два порта Thunderbolt 4.0, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Поддерживается память до 96 Gb DDR5-6400 или до 64 Gb LPDDR5X-8400.

Ноутбуки с новыми процессорами Intel Core Ultra 200U будут анонсированы в ближайшее время.