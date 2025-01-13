В Азербайджане запущена криптовалюта PortCoin

Компания «Mobile Payment Solutions», являющаяся владельцем бренда Portmanat, объявила о создании собственной криптовалюты под названием PortCoin. Пользователи Portmanat получили возможность покупки и продажи криптовалюты через систему онлайн-платежей электронного кошелька. Платформа также предоставляет пользователям возможность легко конвертировать средства из иностранных криптокошельков в азербайджанские манаты (AZN).

Криптовалюта PortCoin (PTC) была создана в рамках разработки современных финансовых инструментов с использованием цифровых активов и технологии блокчейн (стандарт BEP-20 на Binance Smart Chain). Отметим, что ООО «Mobile Payment Solutions» оказывает услуги на основании лицензии № EPT-005, выданной Центральным Банком Азербайджана 8 июля 2024 года. Кроме этого, криптовалюта PortCoin с ноября 2024 года проходит тестирование в ограниченных рамках и под надзором Центрального Банка.

Для покупки и продажи криптовалюты PortCoin необходимо скачать и установить приложение Portmanat на свой смартфон, зарегистрироваться и подтвердить регистрацию с помощью «SİMA İmza». К транзакциям PortCoin на текущий момент применяются следующие лимиты:

Лимит покупки/продажи PTC на 1 месяц: 1000 манатов.

Лимит покупки/продажи PTC на 6 месяцев: 5000 манатов.

Более подробную информацию о криптовалюте PortCoin вы можете получить на официальном сайте проекта по ссылке: https://portcoin.az.