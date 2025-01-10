Epic Games Store отдает бесплатно стратегию Turmoil

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Turmoil. Акция действует до 16 января 20:00 по бакинскому времени.

Релиз Turmoil состоялся в 2016 году. В Steam у нее более 90% положительных отзывов от пользователей. Из описания игры: «Бурите нефтяные скважины как в 1899 году! Turmoil предлагает пользователям сыграть в очаровательную шутливую пародию на симуляцию по мотивам нефтяной лихорадки XIX века в Северной Америке». Игрокам нужно будет арендовать земельные участки, искать месторождения, прокладывать трубопроводы, а также заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе развивая собственный город.

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