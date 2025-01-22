Garmin выпустил две модели smart-часов для любителей гольфа

В ассортименте компании Garmin появились две новые модели smart-часов, ориентированных на любителей гольфа. Часы также можно использовать для отслеживания различных видов активности, например, бег и езда на велосипеде, или для контроля количества шагов. Имеется широкий набор предварительно загруженных занятий, таких как силовые тренировки, кардио и йога. Поддерживается функция Garmin Pay для бесконтактных платежей.

Обе модели Garmin Approach S44 и Approach S50 оснащены круглыми AMOLED-экранами, с серебристым алюминиевым ободком, и предлагают множество инструментов для игры в гольф, например, просмотр опасностей и расстояния до различных точек на грине, чтобы помочь спланировать удар. Часы получили модуль GPS, предустановленные карты для гольфа (43 000 полей) и приложение Garmin Golf. Они способны работать до 15 часов на одном заряде при постоянно включенном GPS или 10 дней в режиме smart-часов.

Approach S44 могут подключаться к смартфону через Bluetooth LE для получения интеллектуальных уведомлений. Approach S50 обладает всеми функциями модели S44, но дополнительно оборудованы пульсометром и совместимы с гольф-трекером Approach CT1, отслеживающим интенсивность замаха клюшкой.

Цена Garmin Approach S44 составляет $300, Approach S50 — $400. Покупатели могут выбрать силиконовый ремешок черного, синего или серого цвета. Трекер CT1 обойдется за $100. Все устройства уже доступны для покупки.