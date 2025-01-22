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23 января, 2025
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Mastercard проводит вторую Техническую конференцию для клиентов в Баку

Конференция, состоявшаяся в головном офисе Yelo Bank, стала платформой для обмена мнениями и нахождения решения проблем, возникающих в быстро развивающейся финансовой экосистеме для профессионалов в области бизнеса, продуктов и технических решений. Ключевыми темами обсуждения стали анонсы релизов второго квартала 2025 года, преобразующая роль искусственного интеллекта в повышении кибербезопасности, а также подробный обзор достижений Mastercard в мире криптовалют. Участники также получили ценную информацию об инициативах по поддержке клиентов и последних разработках продуктов.

Конференция еще раз подчеркнула приверженность Mastercard развитию сотрудничества, обмену знаниями и росту финансового сектора Азербайджана. Предоставляя своим партнерам самые современные инструменты и опыт, Mastercard подтверждает свою миссию по поддержке цифровой трансформации платежей и помогает партнерам сохранять конкурентные преимущества на динамично развивающемся рынке.

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