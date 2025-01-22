Netflix повысил цены на тарифные планы

Стриминговый сервис Netflix объявил о подорожании своих тарифных планов для пользователей в США, Канаде, Португалии и Аргентине. Повышение цен связано с инвестициями компании в программное обеспечение.

Базовый план с рекламой (Standard with Ads) теперь стоит $7,99 в месяц. С ним пользователи получают доступ к мобильным играм и большинству фильмов и шоу. Тариф поддерживает два устройства одновременно, позволяет просматривать контент в HD и скачивать видео для дальнейшего просмотра в офлайне. Это первое подорожание тарифа Standard with Ads после его запуска осенью 2022 года.

Тариф Basic не изменился, так же стоит $11,99 – без рекламы, поддерживается одно устройство, без HD. Тариф Standard теперь стоит $17,99 — без рекламы, неограниченный доступ к фильмам, шоу и мобильным играм, поддержка двух устройств, просмотр в HD. Можно добавить одного дополнительного пользователя.

Стоимость самого дорогого тарифа Premium теперь составляет $24,99. Подписка без рекламы позволяет использовать сразу четыре устройства, просматривать контент в 4K и добавить до двух дополнительных пользователей. Кроме того, премиальная подписка открывает доступ к пространственному аудио.

Для новых клиентов Netflix уже действуют новые цены, для тех, кто уже подписан на сервис, стоимость тарифов изменится в следующем месяце. На фоне новости о подорожании тарифов акции Netflix выросли в цене на 13%.