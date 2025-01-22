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22 января, 2025
ДомойИнтервью«Fortinet всегда ставит интересы своих клиентов на первое место»

«Fortinet всегда ставит интересы своих клиентов на первое место»

Fortinet

Cогласно отчету «2024 Cybersecurity Skills Gap» компании Fortinet следует, что почти 90% организаций в мире столкнулись, как минимум, с одной кибератакой за последние 12 месяцев. Множество текущих проблем влияет на восприимчивость организаций к кибератакам, начиная от постоянного и быстрого внедрения новых технологий и заканчивая постоянной нехваткой кадров в области кибербезопасности. В Fortinet стремятся к тому, чтобы сделать мир более безопасным и устойчивым, создав цифровой мир, которому вы всегда сможете доверять. И чтобы реализовать это видение, компания стремится устранять риски кибербезопасности для своих клиентов совместно со своими партнерами, одним из которых в Азербайджане является компания Techpro DC. О том, как компания решает эти задачи, мы поговорили с менеджером по работе с региональными каналами Fortinet Мансуром Сеидзаде.

— Как вы оцениваете текущее состояние рынка кибербезопасности в целом?

— Рынок кибербезопасности переживает быстрый рост, чему способствует растущая цифровизация во всех отраслях. Киберугрозы становятся все более сложными и целенаправленными, что заставляет компании сосредотачиваться на комплексных стратегиях защиты. В Азербайджане, как и во всем мире, компании придают приоритет не только защите своей IT-инфраструктуры, но и обеспечению безопасности облачных платформ, IoT-устройств и конечных пользователей. Этот сдвиг привел к увеличению спроса на интегрированные и масштабируемые решения в области кибербезопасности, и компания Fortinet, имеющая более чем 20-летнюю историю работы на этом рынке, играет ведущую роль в обеспечении цифровой защиты организаций. Наши инновации основаны на принципах объединения сетей и безопасности, а также консолидации отдельных продуктов в интегрированную платформу.

— Какие решения Forinet пользовались наибольшим спросом в 2024 году?

— В 2024 году мы наблюдали значительный интерес к архитектурам Zero Trust, усиленной безопасности облаков, и решениям, основанным на искусственном интеллекте. Fortinet лидировал в этих направлениях, продвигая решение Secure Access Service Edge (SASE) и улучшая портфели предложений в области Secure Networking и SecOps для удовлетворения меняющихся потребностей предприятий.

— Можете рассказать о достижениях Fortinet на азербайджанском рынке в 2024 году?

— Прошедший год стал знаковым для Fortinet в нашей стране. Мы успешно сотрудничали с ведущими предприятиями в телекоммуникационном и финансовом секторах, укрепив репутацию надежного партнера. Кроме того, наши решения получили признание в государственном секторе, что свидетельствует о растущем доверии к технологиям Fortinet. Также мы принимали активное участие в общественной жизни сообщества, организуя образовательные программы и семинары, помогая азербайджанским IT-специалистам внедрять лучшие практики в области кибербезопасности и лучше защищать свои организации. И отдельно я бы хотел отметить, что Fortinet стал одним из немногих вендоров, чьи решения были задействованы при обеспечении кибербезопасности проходившей в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

— Ваши ожидания от 2025 года? Какие продукты компания намерена развивать в новом году?

— 2025 год только начался, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что компания будет сосредоточена на платформенном подходе к обеспечению кибербезопасности, который мы развиваем уже много лет. По мере усложнения сетей, а также усиления угроз, искусственный интеллект и автоматизация начинают играть ключевые роли в осуществлении повседневных операций отделами информационной безопасности. Стоит помнить, что такие возможности открываются перед организациями только при использовании платформенного подхода. И в этом случае мы готовы оказать им поддержку с помощью Fortinet Security Fabric.

В 2025 году мы также ожидаем, что наше предложение Unified SASE станет лидером на рынке. Мы продолжим развивать инфраструктуру доставки SASE, включая использование нашей технологии FortiGate, стараясь обеспечить конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. По мере роста киберрисков мы также продолжим предоставлять нашим клиентам решения на основе искусственного интеллекта, поддерживаемые более чем 10-летним опытом инноваций, которые оптимизируют процессы безопасности, улучшают принятие решений и повышают устойчивость к новым угрозам.

Что касается Азербайджан, то здесь компания планирует и далее расширять свое присутствие, укреплять партнерские связи и продолжать делать инвестиции в местные таланты посредством специализированных программ обучения. Эти инициативы гарантируют, что Fortinet останется ключевым игроком в формировании ландшафта кибербезопасности страны.

— Что вы можете сказать о региональных проектах Fortinet в 2024 году, особенно в банковском секторе?

— Мы много лет сотрудничаем с финансовыми учреждениями и поддерживаем передовой подход к обеспечению кибербезопасности, который предназначен для осуществления быстрых изменений, что свойственно сфере платежей и технологий в банковском секторе, особенно в сегодняшней высококонкурентной среде. Если говорить о нашем регионе, то в 2024 году мы повысили надежность и операционную эффективность в нескольких банковских и страховых структурах как в Азербайджане, так и в Грузии.

— Является ли банковский сектор приоритетным направлением для Fortinet?

— Изменения в банковском секторе, связанные с новыми цифровыми инициативами, привели к появлению беспрецедентных рисков в области кибербезопасности. Поскольку киберпреступники всегда преследуют финансовую выгоду, утечки данных становятся все более частыми и сложными, подчеркивая уязвимости банковского сектора. Fortinet помогает банкам консолидировать поставщиков в обеих областях — безопасности и сетей. Эта консолидация уменьшает сложность, устраняет пробелы в безопасности, повышает операционную эффективность и оптимизирует пользовательский опыт. Разнообразные решения Fortinet могут быть внедрены в виде устройств, виртуальных машин, облачных сервисов, услуг и контейнерных форм.

— Какой политики придерживается Fortinet в случаях, когда собственные решения могут оказаться недостаточно эффективными?

— Fortinet всегда ставит интересы своих клиентов на первое место. В рамках этого подхода мы постоянно стремимся предлагать более инновационные решения, соответствующие их потребностям. Иногда эта стратегия реализуется через стратегические партнерства, такие как, например, сотрудничество с CrowdStrike, а иногда посредством приобретений. Одним из недавних приобретений, кстати, стала покупка Fortinet компаний Lacework и Next DLP. Lacework укрепляет наши позиции на быстрорастущем рынке CNAPP, а Next DLP улучшает наше положение на рынке автономных решений по предотвращению утечек данных (DLP).

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