«Fortinet всегда ставит интересы своих клиентов на первое место»

Cогласно отчету «2024 Cybersecurity Skills Gap» компании Fortinet следует, что почти 90% организаций в мире столкнулись, как минимум, с одной кибератакой за последние 12 месяцев. Множество текущих проблем влияет на восприимчивость организаций к кибератакам, начиная от постоянного и быстрого внедрения новых технологий и заканчивая постоянной нехваткой кадров в области кибербезопасности. В Fortinet стремятся к тому, чтобы сделать мир более безопасным и устойчивым, создав цифровой мир, которому вы всегда сможете доверять. И чтобы реализовать это видение, компания стремится устранять риски кибербезопасности для своих клиентов совместно со своими партнерами, одним из которых в Азербайджане является компания Techpro DC. О том, как компания решает эти задачи, мы поговорили с менеджером по работе с региональными каналами Fortinet Мансуром Сеидзаде.

— Как вы оцениваете текущее состояние рынка кибербезопасности в целом?

— Рынок кибербезопасности переживает быстрый рост, чему способствует растущая цифровизация во всех отраслях. Киберугрозы становятся все более сложными и целенаправленными, что заставляет компании сосредотачиваться на комплексных стратегиях защиты. В Азербайджане, как и во всем мире, компании придают приоритет не только защите своей IT-инфраструктуры, но и обеспечению безопасности облачных платформ, IoT-устройств и конечных пользователей. Этот сдвиг привел к увеличению спроса на интегрированные и масштабируемые решения в области кибербезопасности, и компания Fortinet, имеющая более чем 20-летнюю историю работы на этом рынке, играет ведущую роль в обеспечении цифровой защиты организаций. Наши инновации основаны на принципах объединения сетей и безопасности, а также консолидации отдельных продуктов в интегрированную платформу.

— Какие решения Forinet пользовались наибольшим спросом в 2024 году?

— В 2024 году мы наблюдали значительный интерес к архитектурам Zero Trust, усиленной безопасности облаков, и решениям, основанным на искусственном интеллекте. Fortinet лидировал в этих направлениях, продвигая решение Secure Access Service Edge (SASE) и улучшая портфели предложений в области Secure Networking и SecOps для удовлетворения меняющихся потребностей предприятий.

— Можете рассказать о достижениях Fortinet на азербайджанском рынке в 2024 году?

— Прошедший год стал знаковым для Fortinet в нашей стране. Мы успешно сотрудничали с ведущими предприятиями в телекоммуникационном и финансовом секторах, укрепив репутацию надежного партнера. Кроме того, наши решения получили признание в государственном секторе, что свидетельствует о растущем доверии к технологиям Fortinet. Также мы принимали активное участие в общественной жизни сообщества, организуя образовательные программы и семинары, помогая азербайджанским IT-специалистам внедрять лучшие практики в области кибербезопасности и лучше защищать свои организации. И отдельно я бы хотел отметить, что Fortinet стал одним из немногих вендоров, чьи решения были задействованы при обеспечении кибербезопасности проходившей в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

— Ваши ожидания от 2025 года? Какие продукты компания намерена развивать в новом году?

— 2025 год только начался, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что компания будет сосредоточена на платформенном подходе к обеспечению кибербезопасности, который мы развиваем уже много лет. По мере усложнения сетей, а также усиления угроз, искусственный интеллект и автоматизация начинают играть ключевые роли в осуществлении повседневных операций отделами информационной безопасности. Стоит помнить, что такие возможности открываются перед организациями только при использовании платформенного подхода. И в этом случае мы готовы оказать им поддержку с помощью Fortinet Security Fabric.

В 2025 году мы также ожидаем, что наше предложение Unified SASE станет лидером на рынке. Мы продолжим развивать инфраструктуру доставки SASE, включая использование нашей технологии FortiGate, стараясь обеспечить конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. По мере роста киберрисков мы также продолжим предоставлять нашим клиентам решения на основе искусственного интеллекта, поддерживаемые более чем 10-летним опытом инноваций, которые оптимизируют процессы безопасности, улучшают принятие решений и повышают устойчивость к новым угрозам.

Что касается Азербайджан, то здесь компания планирует и далее расширять свое присутствие, укреплять партнерские связи и продолжать делать инвестиции в местные таланты посредством специализированных программ обучения. Эти инициативы гарантируют, что Fortinet останется ключевым игроком в формировании ландшафта кибербезопасности страны.

— Что вы можете сказать о региональных проектах Fortinet в 2024 году, особенно в банковском секторе?

— Мы много лет сотрудничаем с финансовыми учреждениями и поддерживаем передовой подход к обеспечению кибербезопасности, который предназначен для осуществления быстрых изменений, что свойственно сфере платежей и технологий в банковском секторе, особенно в сегодняшней высококонкурентной среде. Если говорить о нашем регионе, то в 2024 году мы повысили надежность и операционную эффективность в нескольких банковских и страховых структурах как в Азербайджане, так и в Грузии.

— Является ли банковский сектор приоритетным направлением для Fortinet?

— Изменения в банковском секторе, связанные с новыми цифровыми инициативами, привели к появлению беспрецедентных рисков в области кибербезопасности. Поскольку киберпреступники всегда преследуют финансовую выгоду, утечки данных становятся все более частыми и сложными, подчеркивая уязвимости банковского сектора. Fortinet помогает банкам консолидировать поставщиков в обеих областях — безопасности и сетей. Эта консолидация уменьшает сложность, устраняет пробелы в безопасности, повышает операционную эффективность и оптимизирует пользовательский опыт. Разнообразные решения Fortinet могут быть внедрены в виде устройств, виртуальных машин, облачных сервисов, услуг и контейнерных форм.

— Какой политики придерживается Fortinet в случаях, когда собственные решения могут оказаться недостаточно эффективными?

— Fortinet всегда ставит интересы своих клиентов на первое место. В рамках этого подхода мы постоянно стремимся предлагать более инновационные решения, соответствующие их потребностям. Иногда эта стратегия реализуется через стратегические партнерства, такие как, например, сотрудничество с CrowdStrike, а иногда посредством приобретений. Одним из недавних приобретений, кстати, стала покупка Fortinet компаний Lacework и Next DLP. Lacework укрепляет наши позиции на быстрорастущем рынке CNAPP, а Next DLP улучшает наше положение на рынке автономных решений по предотвращению утечек данных (DLP).