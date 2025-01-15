DJI выпустил компактный складной дрон Flip за $439

В ассортименте компании DJI появился новый складной дрон под названием Flip. Его вес составляет 249 гр. Пропеллеры защищены конструкцией, напоминающей велосипедные спицы, а встроенный ИК-датчик защищает камеру от лобовых ударов. Дрон запускается прямо с ладони, поддерживается управление при помощи контроллера, кроме того, есть функция ИИ-слежения за объектом. Максимальное время полета составляет 31 минуту, дальность полета — до 14 км.

Как заявляет производитель, новый дрон Flip получил камеру, которая обеспечивает фото- и видеосъемку более высокого качества, чем у конкурентов. Установлена 1/1,3-дюймовая камера со светосилой f/1.7 и поддержкой записи в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду с соотношением сторон 4:3. Также доступна замедленная съемка с разрешением 4K и частотой 100 кадров в секунду, вертикальные видео в разрешении 2,7K или 48-мегапиксельные фотографии.

DJI Flip оборудован трехосевым стабилизатором, обеспечивающим плавность видеосъемки, а также поддерживает профессиональный 10-битный профиль D-Log M. Дрон издает заметный шум при работе.

Комплект дрона с контроллером начального уровня RC-N3, который позволяет использовать смартфон в качестве экрана, стоит $439. Также предлагается комплект с тремя аккумуляторами, чехлом для переноски и более функциональным контроллером DJI RC 2 со встроенным экраном за $779. DJI Flip уже поступил в продажу.