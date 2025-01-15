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16 января, 2025
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ChatGPT теперь может планировать и напоминать о делах

ChatGPT Tasks

Компания OpenAI добавила к возможностям ChatGPT новую функцию Tasks (Задачи), которая позволяет ИИ-боту выполнять запланированные действия и создавать напоминания.

Например, можно попросить ChatGPT ежедневно присылать прогноз погоды в определенное время, напомнить о сроке действия паспорта или каждый вечер делать сводку новостей, а раз в неделю напоминать о занятиях иностранным языком. Формулировка задачи может быть абсолютно любой. Напоминания можно устанавливать на определенную дату, например, на чей-нибудь день рождения.

Напоминания приходят на все устройства, где установлен клиент ChatGPT, одновременно может выполняться до 10 активных задач.

Новая функция Tasks уже доступна в бета-версии для подписчиков тарифов Plus, Team и Pro. OpenAI пока не уточняет, станет ли функция доступной для бесплатного использования.

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