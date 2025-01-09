DJI выпустил два дрона новой серии DJI Matrice 4

Компания DJI представила серию дронов Matrice 4, предназначенную для промышленного использования, в том числе, служб безопасности, правоохранительных органов, поисково-спасательных операций и сельскохозяйственных наблюдений. Но часто продвинутая серия демонстрирует те возможности, которые могут появиться и в более бюджетных моделях. Дроны получили несколько камер, интеллектуальное управление и поддержку систем искусственного интеллекта.

«С дронами серии Matrice 4 компания DJI открывает новую эру интеллектуальных воздушных операций. Оснащая наши ведущие в отрасли корпоративные дроны искусственным интеллектом, поисково-спасательные команды могут быстрее спасать жизни, — сообщила старший директор по корпоративной стратегии в DJI Кристина Чжан.

Серия DJI Matrice 4 представлена двумя моделями: Matrice 4T (с тепловизором) и Matrice 4E (геодезический). Оба дрона оснащены двумя телемодулями на 48 Мп с диафрагмой f/2.8. Один их модулей имеет оптику с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, а также сенсор CMOS оптического формата 1/1.3 дюйма. Второй телемодуль имеет объектив 168 мм и матрицу 1/1.5 дюйма. Этот модуль камеры, по данным DJI, может захватывать детали на расстоянии до 250 м. Кроме того, он имеет лазерный дальномер, который может измерять расстояния до 1800 м.

Модель DJI Matrice 4T предназначена для реагирования на чрезвычайные ситуации, на поддержку поисково-спасательных и специальных операций, поэтому он также оснащен инфракрасной тепловизионной камерой, снимающей изображения с разрешением до 1280 × 1024 пикселей. Встроенный вспомогательный NIR-светильник может освещать объекты на расстоянии до 100 м. Дрон также оснащен дополнительной камерой с широкоугольным 24-мм объективом с 48 Мп датчиком и ИК-фильтром.

Модель DJI Matrice 4E создана для геодезических работ, составления карт, строительства и инспекций, где важным является высокое разрешение. Дополнительная камера дрона с 20 Мп датчиком изображения Micro Four Thirds и механическим затвором и 24-мм широкоугольным объективом может снимать при скорости полета до 21 м/с. Режим Smart 3D Capture позволяет создавать точные модели и воспроизводить маршруты на картах с отметкой опорных точек. Полученные данные становятся доступны в виртуальном пространстве.

При сопряжении с фирменным приложением DJI Pilot 2 можно визуализировать на карте точное место, где дрон Matrice 4 уже производил поиск, что упрощает составление своевременного маршрута во время срочных операций. Предоставляется SDK для дронов, чтобы пользователи могли создавать инструменты, соответствующие их потребностям. Оба дрона также оснащены новой функцией обнаружения объектов на основе искусственного интеллекта, что позволяет пользователям быстро идентифицировать такие объекты, как транспортные средства и животные. Дроны DJI Matrice 4 также оснащены улучшенным ночным режимом — обход препятствий, изменение маршрута и возврат домой. Когда плохая видимость из-за тумана, дымки или влажности, новая функция Electronic Dehazing может улучшить четкость изображения (аналогично функции Dehaze в Adobe Lightroom).

Также DJI представила новые аксессуары, включая прожектор DJI AL1 для освещения объектов на расстоянии и динамик DJI AS1, передающий звук на расстояние до 300 м. Новая многофункциональная станция D-RTK 3 повышает точность позиционирования и передачи изображения на больших высотах в зонах без сотовой связи, а также может отмечать наземные контрольные точки для дрона.