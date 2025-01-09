ABB расширяет применение «SİMA İmza» в бизнес-процессах

Цифровая подпись нового поколения «SİMA», разработанная ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, успешно интегрирована в систему Международного банка Азербайджана (ABB), открывая новые возможности для масштабного использования цифровых услуг.

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут зарегистрироваться в качестве новых пользователей, воспользовавшись «SİMA İmza» и услугой Интернет-банкинга ABB (cb.abb-bank.az). После авторизации на портале нижеуказанные бизнес-процессы можно осуществлять полностью в цифровом формате, без необходимости посещения банка:

Открытие банковских счетов

Денежные переводы и операции с конвертацией валют

Государственные платежи

Платежи через «ANİPay»

Подписание кредитных заявок

Операции с банкоматами и POS-терминалами

Утверждение заявок на AKB и «Asan Finance»

Доступ к небанковским услугам

Под небанковскими услугами подразумеваются налоговые услуги (подача деклараций) и операции, связанные с таможенной деятельностью.

Необходимо отметить, что индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить «SİMA İmza» онлайн без посещения сервисных центров. Для этого достаточно скачать приложение «SİMA İmza» и пройти регистрацию. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения «SİMA» можно найти на сайте sima.az или обратиться в контактный центр, позвонив по номеру «157».