Apple тестирует подключение спутниковой связи Starlink на iPhone

Компания Apple, совместно со SpaceX и T-Mobile, начала тестирование подключения спутниковой связи Starlink на iPhone, пишет Bloomberg, ссылаясь на сообщения пользователей Reddit. Функция появилась в iOS 18.3 без анонсов и объявлений Apple.

Пока зарегистрироваться могут только некоторые абоненты T-Mobile в США. «Теперь вы подключены к спутниковой службе Starlink от T-Mobile. Находясь на связи, вы можете отправлять и получать текстовые сообщения по спутниковой связи, в том числе на номер 911, практически из любого места, даже если вы не подключены к мобильной сети или сети Wi-Fi», — такое сообщение получили некоторые абоненты T-Mobile. В перспективе будет возможно совершать звонки и пользоваться спутниковым интернетом.

Ранее на iPhone была доступна только экстренная спутниковая связь через оператора Globalstar — находясь вне зоны наземной связи, пользователи могут отправлять текстовые сообщения службам экстренной помощи.

T-Mobile уже запускала в тестовом режиме для своих абонентов возможность подключаться к спутниковой связи Starlink, но только на смартфонах Samsung. Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что технически уже поддерживается передача изображений, трансляция музыки и подкастов, а в будущих обновлениях появится поддержка видео. «Пока что программа доступна только в США, но SpaceX стремится расширить Starlink на других операторов по всему миру», — отмечает Bloomberg.