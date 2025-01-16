spot_img
16 января, 2025
ДомойТехнологииHardwareAMD выпустил самый доступный процессор серии Ryzen 7000 для Socket AM5

AMD выпустил самый доступный процессор серии Ryzen 7000 для Socket AM5

AMD Ryzen 5 7400F

Без какого-либо анонса компания AMD выпустила новый процессор Ryzen 5 7400F на архитектуре Zen 4. Это самый младший представитель линейки Ryzen 7000 и самый доступный для платформы AM5. Ryzen 5 7400F стоит на ступень ниже модели Ryzen 5 7500F (был выпущен в прошлом году) при максимально схожих параметрах.

AMD Ryzen 5 7400F – это шестиядерный (12-поточный) процессор, работающий на частоте до 4,7 GHz. Для сравнения, Ryzen 5 7500F может разгоняться до 5 GHz. Остальные характеристики у процессоров идентичные. Базовая частота Ryzen 5 7400F составляет 3,7 GHz, объем кэш-памяти — 38 Mb, а TDP составляет 65 Вт.

В отличие от Ryzen 5 7500F, который официально продавался только в Китае, Ryzen 5 7400F будет продаваться по всему миру. Он отлично подойдет как для современных игр, так и для работы с мультимедиа. Цена пока не объявлена, но вполне логично предположить, что она будет немного ниже, чем у старшей модели. Ryzen 5 7500F продается за $163.

Предыдущая статья
Adobe тестирует в Photoshop функцию совместного редактирования в режиме реального времени
Следующая статья
Huawei geri qayıtmağa hazırdır. Şirkət yenidən qlobal bazarda smartfon satmaq istəyir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,981ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»