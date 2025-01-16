AMD выпустил самый доступный процессор серии Ryzen 7000 для Socket AM5

Без какого-либо анонса компания AMD выпустила новый процессор Ryzen 5 7400F на архитектуре Zen 4. Это самый младший представитель линейки Ryzen 7000 и самый доступный для платформы AM5. Ryzen 5 7400F стоит на ступень ниже модели Ryzen 5 7500F (был выпущен в прошлом году) при максимально схожих параметрах.

AMD Ryzen 5 7400F – это шестиядерный (12-поточный) процессор, работающий на частоте до 4,7 GHz. Для сравнения, Ryzen 5 7500F может разгоняться до 5 GHz. Остальные характеристики у процессоров идентичные. Базовая частота Ryzen 5 7400F составляет 3,7 GHz, объем кэш-памяти — 38 Mb, а TDP составляет 65 Вт.

В отличие от Ryzen 5 7500F, который официально продавался только в Китае, Ryzen 5 7400F будет продаваться по всему миру. Он отлично подойдет как для современных игр, так и для работы с мультимедиа. Цена пока не объявлена, но вполне логично предположить, что она будет немного ниже, чем у старшей модели. Ryzen 5 7500F продается за $163.