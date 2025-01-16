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16 января, 2025
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Adobe тестирует в Photoshop функцию совместного редактирования в режиме реального времени

Adobe

Компания Adobe объявила о запуске бета-версии функции Live Co-Editing в редакторе Photoshop, благодаря которой несколько пользователей смогут одновременно работать над одним и тем же изображением в режиме реального времени. Функция напоминает режим совместного редактирования текстовых документов в Google Docs.

По словам представителей Adobe, функция Live Co-Editing была разработана на основе отзывов и пожеланий пользователей. Она особенно пригодится для образовательных целей и профессиональной работы.

При нажатии на кнопку Share в панели инструментов будет доступна опция Turn on Live Co-Editing, в результате чего к редактированию изображения смогут подключиться другие пользователи. Иконки с изображениями аватаров других пользователей, работающих над файлом, будут отображаться в верхней части документа, как в Google Docs и Microsoft Word. Маркер с именем укажет на место, которое в данный момент редактирует конкретный пользователь.

Для участия в тестировании функции нужно заполнить форму на сайте Adobe и иметь учетную запись Creative Cloud.

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