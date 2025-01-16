Cisco AI Defense: решение для безопасности искусственного интеллекта

Компания Cisco представила AI Defense — инновационное решение, которое поможет организациям внедрять технологии искусственного интеллекта безопасно и эффективно, минимизируя риски и управляя уязвимостями.

Что такое Cisco AI Defense?

Масштабное внедрение ИИ в корпоративной среде сопряжено с новыми вызовами. По мере развития технологий ИИ с беспрецедентной скоростью возникают новые проблемы безопасности и угрозы безопасности, от которых существующие решения безопасности не готовы защититься. Среди них:

предвзятость моделей;

утечка данных;

некорректные или токсичные ответы ИИ;

риски, связанные с многооблачной архитектурой.

Cisco AI Defense — это платформа, которая обеспечивает контроль и защиту всех используемых моделей ИИ, предотвращая нежелательное поведение и гарантируя безопасность данных. Решение было специально создано для предприятий, чтобы они могли уверенно разрабатывать, развертывать и защищать приложения ИИ.

Какие риски решает AI Defense?

Cisco AI Defense предоставляет два основных направления защиты:

Контроль доступа к приложениям ИИ.

Решение позволяет компаниям получать полную видимость использования сторонних приложений ИИ и управлять политиками доступа, предотвращая утечки данных. Безопасная разработка и эксплуатация ИИ.

AI Defense анализирует ИИ-модели на наличие уязвимостей и рекомендует защитные меры. Это помогает организациям оставаться гибкими и сосредоточенными на инновациях.

Как AI Defense защищает ИИ?

Решение Cisco включает уникальную технологию AI Algorithmic Red Team, которая автоматически тестирует модели на уязвимости, применяя миллионы запросов за считанные секунды. Кроме того, платформа интегрируется с сетевой инфраструктурой Cisco, предоставляя контрольные точки на всех уровнях: от серверов и облаков до периферийных устройств.

Новые возможности для бизнеса

«Cisco AI Defense позволяет компаниям развивать искусственный интеллект безопасно, быстро и без компромиссов. Это важный шаг на пути к раскрытию полного потенциала технологий ИИ», — отметил Джиту Патель (Jeetu Patel), старший вице-президент Cisco.

С помощью AI Defense компании могут смело внедрять ИИ, защищая данные и гарантируя безопасность как своих сотрудников, так и клиентов.