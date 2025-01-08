8 бесплатных курсов для освоения искусственного интеллекта

Предлагаем вам ознакомиться с бесплатными курсами по изучению искусственного интеллекта, которые предлагают Google, Microsoft, Coursera, Гарвардский университет и другие.

1. Курсы Google AI

Google предлагает 5 различных курсов для изучения генеративного ИИ с нуля. Начните с введения в ИИ и закончите глубоким пониманием ИИ в целом.

https://www.cloudskillsboost.google/paths/118

2. Курс Microsoft AI

Корпорация Майкрософт предлагает курс по искусственному интеллекту, который охватывает основы и многое другое. Начните с введения и продолжите изучением нейронных сетей и глубокого обучения.

https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/

3. Введение в ИИ с помощью Python

Гарвардский университет предлагает полный 7-недельный курс для изучения концепций и алгоритмов искусственного интеллекта. Начните с технологий, лежащих в основе искусственного интеллекта, и закончите знанием принципов искусственного интеллекта и библиотек машинного обучения.

https://www.edx.org/learn/artificial-intelligence/harvard-university-cs50-s-introduction-to-artificial-intelligence-with-python

4. Оперативная инженерия для ChatGPT

Этот 6-модульный курс от Вандербильтского университета предлагает новичкам отправную точку для написания лучших подсказок. Начните с изучения эффективных подсказок и пройдите курс, зная, как подчинить ChatGPT своей воле.

https://www.coursera.org/learn/prompt-engineering

5. Prompt Engineering ChatGPT для разработчиков

OpenAI в сотрудничестве с DeepLearning предлагает этот курс, который преподают Иса Фулфорд (Isa Fulford — инструктор DeepLearning.AI) и Эндрю Ын (Andrew Ng — американский ученый в области информатики, доцент Стэнфордского университета). Начните с лучших практик и закончите лучшим пониманием суфлеров с практической практикой.

https://www.deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-engineering-for-developers/

6. LLMOps

Google Cloud в сотрудничестве с DeepLearning предлагает совершенно новый курс, который преподает Эрвин Хейзенга (Erwin Huizenga – глава подразделения Machine Learning в Google и эксперт в области Applied AI и LLMOps). Пройдитесь по конвейеру LLMOps для предварительной обработки обучающих данных и адаптируйте контролируемый конвейер настройки для обучения и развертывания пользовательского LLM.

https://www.deeplearning.ai/short-courses/llmops/

7. Большие данные, искусственный интеллект и этика

В этом 4-модульном курсе Калифорнийский университет в Дэвисе (Калифорния, США) рассматривает большие данные и знакомит с IBM Watson. Начните с изучения возможностей больших данных и в конце узнайте об ограничениях искусственного интеллекта.

https://www.coursera.org/learn/big-data-ai-ethics

8. Приложения ИИ и оперативная разработка

В edX есть вводный курс по оперативному проектированию, который выходит за рамки основ. Начните с изучения основ и в конце научитесь создавать собственные приложения.

https://www.edx.org/learn/computer-programming/edx-ai-applications-and-prompt-engineering

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