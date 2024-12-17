Представлена линейка телевизоров TCL T6L QD-Mini LED TV 2025

Компания TCL представила серию телевизоров T6L QD-Mini LED TV 2025 по сравнительно доступной цене. Новинки доступны в четырех размерах экрана: с диагональю 55, 65 75 и 85 дюймов. Телевизоры имеют разрешение 4K и обладают на 50% более высокой яркостью по сравнению с предшественниками благодаря использованию новейшей матрицы Mini LED с квантовыми точками.

Все модели серии оснащены HVA-матрицей с большим количеством зон локального затемнения — от 180 до 420 в зависимости от размеров телевизора. Максимальная яркость составляет 1100 нит для двух младших моделей и 1300 нит для двух старших. Контрастность матрицы составляет 7000:1, превосходя традиционные дисплеи IPS. Панели поддерживают частоту обновления до 288 Hz, у 55-дюймовой модели частота ограничена 240 Hz. Как заявляет производитель, использующаяся в составе матрицы технология Quantum Dot Pro 2025, обеспечивает охват 96% цветовой гаммы DCI-P3. Поддерживается технология Dolby Vision.

В основе каждого телевизора лежит четырехъядерный процессор (Cortex-A73, iGPU Mali-G52), 4 Gb оперативной памяти и накопитель на 64 Gb. Набор интерфейсов включает четыре порта HDMI 2.1 и два USB Type-A. Фирменная технология Wanyi Halo уменьшает эффекты ореола и повышает общую детализацию изображения, а Fuxi AI large определяет сцены на экране и оптимизирует настройки для лучшего впечатления от просмотра. Телевизоры оснащены 2.1-канальной звуковой системой Onkyo Hi-Fi с независимым сабвуфером. Есть поддержка Dolby Atmos.

Цены на TCL T6L QD-Mini LED TV 2025: 55-дюймовая модель — $398, 65-дюймовая — $508, 75-дюймовая — $658, 85-дюймовая — $851. Телевизоры уже поступили в продажу в Китае.