Vivo Y300 получил три динамика и аккумулятор на 6500 мАч

Компания Vivo представила новый смартфон серии Y. Главными особенностями модели Vivo Y300 стали система из трех динамиков и емкий аккумулятор. В дополнение к привычным разговорному и мультимедийному динамикам добавлен еще один нового поколения от AAC Technology, мощностью 4,5 Ватт, который способный воспроизводить звук громкостью до 91,7 дБ. Производитель утверждает, что данный динамик можно услышать на расстоянии до 100 м.

Благодаря этому смартфон способен воспроизводить аудио на 600 % громче других смартфонов. Также поддерживается режим SOS, который можно услышать на расстоянии до 260 м. Реализована поддержка панорамного 3D-звука.

Vivo Y300 оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2392 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, максимальной яркостью 1300 нит и ШИМ-частотой 3840 Hz. От механических повреждений экран защищает стекло Diamond Shield.

Смартфон построен на базе 6-нм процессора MediaTek Dimensity 6300, объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 128, 256 или 512 Gb. Основная камера двойная, в нее входят 50 Мп датчик (Samsung JNS, 1/2.76″, f/1.8, EIS) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Селфи-камера разрешением 8 Мп (f/2.05).

Другой особенностью модели стал аккумулятор на 6500 мАч, который удалось уместить в тонкий корпус. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Габариты смартфона составляют 163,57 x 76,18 x 7,79 мм, вес — 199,9 гр. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-порт и защита от влаги и пыли по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

Цены: 8/128 Gb — $192, 8/256 Gb — $220, 12/256 Gb — $245, 12/512 Gb — $275. Продажи Vivo Y300 в Китае начнутся 20 декабря. Доступные расцветки корпуса: черная, белая и зеленая.