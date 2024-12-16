Криптовалютная компания впервые войдет в состав индекса Nasdaq-100

Фондовая биржа Nasdaq анонсировала изменения в индексе Nasdaq-100. В него входят 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на американской бирже. В список добавят три компании – Palantir Technologies (PLTR), Axon (AXON) и MicroStrategy (MSTR), об этом сообщается в пресс-релизе организации. Изменения вступят в силу до открытия рынка 23 декабря.

Американская компания MicroStrategy (MSTR), возглавляемая Майклом Сейлором (Michael Saylor), ориентирована на криптовалюту, в частности на биткоин. Она считается крупнейшим публичным корпоративным держателем главной криптовалюты. Это первый случай, когда криптовалютная компания добавлена в состав индекса Nasdaq-100.

«Включение MicroStrategy в Nasdaq-100 — возможно, второе по значимости [для криптосферы] событие 2024 года после запуска спотовых ETF в США», — сказал старший аналитик CoinDesk Джеймс Ван Стратен.

Включение MicroStrategy в индекс Nasdaq-100 произошло после того, как рыночная капитализация компании достигла примерно $92 млрд. на 29 ноября — в день, когда Nasdaq подвела итоги рынка перед ежегодной ребалансировкой индекса. Это обеспечит MicroStrategy 40-е место в индексе с весом около 0,47%. Для сравнения, вес Apple до ребалансировки составлял почти 9 %, а Qualcomm — чуть более 1 %.

Появление MicroStrategy в Nasdaq-100 значительно увеличит представленность биткоина в индексе, так как на настоящий момент компания владеет криптовалютой на сумму около $42 млрд. По словам Балчунаса, ETF, отслеживающие Nasdaq-100, управляют активами на сумму более $550 млрд., крупнейшим из которых является Invesco QQQ Trust (QQQ) с активами более $300 млрд.