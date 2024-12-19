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20 декабря, 2024
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У ChatGPT появился собственный номер телефона и аккаунт в WhatsApp

ChatGPT

Компания OpenAI представила сразу две новые функции, которые позволяют пользователям общаться с ChatGPT. Теперь ИИ-боту можно позвонить по телефону или написать в мессенджер WhatsApp.

Позвонить чат-боту пока можно только из США по номеру 1-800-242-8478 и поговорить в режиме Advanced Voice Mode. Учетная запись OpenAI для этого не требуется, но продолжительность разговора ограничена 15 минутами в месяц.

«Цель OpenAI — сделать искусственный интеллект полезным для всего человечества, и частью этого является сделать его как можно более доступным для как можно большего числа людей. Сегодня мы делаем следующий шаг и привносим ChatGPT в ваш телефон», — сказал Кевин Вейл, главный директор по продукту.

В ходе демонстрации новой функции разработчики компании позвонили чат-боту и попросили рассказать о знаменитой архитектурной достопримечательности, расположенной вдоль шоссе 280 в Хиллсборо, Калифорния. ChatGPT правильно определил структуру как знаменитый «Дом Флинтстоунов» и ответил на последующие вопросы команды. Представитель OpenAI Тайя Кристиансон отметила, что компания не будет использовать голосовые данные для обучения больших языковых моделей.

Кроме того, нейросеть получила собственный аккаунт в WhatsApp, работает только в текстовом режиме. ИИ-бота нельзя добавить в групповой чат, а для его использования в мессенджере нужно войти в связанную учетную запись.

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