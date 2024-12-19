Бюджетный смартфон Realme 14x 5G получил аккумулятор на 6000 мАч и защиту IP69

Компания Realme представила свой первый смартфон с наивысшей степенью защиты от пыли и влаги по стандарту IP69 под названием 14x 5G. Кроме того, аппарат получил экран с высокой кадровой частотой, емкий аккумулятор и доступную цену.

Realme 14x 5G оборудован 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604×720 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью 625 нит. Внутри установлен 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6300, объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 Gb. Есть возможность установки карт microSD до 2 Tb.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп (1/2.88″, f/1.8), фронтальной — 8 Мп (f/2.0). За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Корпус получил защиту от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69, есть сертификация ударостойкости военного уровня MIL-STD-810H. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики, 3.5 мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0. Габариты и вес: 165.7 x 76.2 x 7.9 мм, 197 гр.

Доступные расцветки корпуса: красная, черная и золотистая. Цены на Realme 14x 5G: 6/128 Gb — $176, 8/128 Gb — $188.