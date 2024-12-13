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13 декабря, 2024
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Новый инструмент Adobe Photoshop cможет убрать отражения в окнах

Adobe

Компания Adobe представила новый экспериментальный инструмент Reflection Removal (Удаление отражения), который удаляет с фотографий отражения в окнах. С ним уже могут работать пользователи Adobe Photoshop или Adobe Bridge с подпиской Creative Cloud, ожидается, что скоро инструмент появится в Adobe Lightroom.

Reflection Removal позволяет удалять отражение в кадре или световые блики с минимальными усилиями. При помощи искусственного интеллекта инструмент разделяет два изображения: отражение в окне и то, что находится по другую сторону окна. Для реализации этой функции Adobe обучила ИИ на нескольких тысячах пар фотографий в исходом виде и с искусственно наложенными на них отражениями.

Лучше всего инструмент справляется с отражениями, которые занимают все поле зрения на картинке. Но он почти неспособен удалять «отражения в окнах, которые имеют небольшой размер или находятся далеко», а также отражения «в винных бокалах, на кузовах автомобилей или отраженные в озере облака». Функция «Удаление отражения» включается отдельно через настройки плагина Camera RAW.

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