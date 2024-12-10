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10 декабря, 2024
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Сервис OnlyFans разблокирован в Китае

OnlyFans

Пользователи в Китае уже более недели могут получить доступ к OnlyFans — сервису с подпиской, наиболее известному контентом для взрослых. Ранее этот сервис был доступен в Китае только спорадически и в течение гораздо более коротких промежутков времени, но теперь, по словам пользователей социальных сетей, он доступен напрямую даже без VPN-подключения.

Учитывая китайские законы «нулевой терпимости» к порнографии, которые запрещают производство, распространение и продажу откровенных материалов, доступность OnlyFans вызвала удивление в сети. На Weibo пользователи выразили скептицизм по поводу того, что сайт был просто разблокирован, предположив, что это может быть временный сбой в Великом китайском файрволе. Многие предположили, что доступ вскоре снова будет заблокирован. Другие отметили, что сервис всегда был доступен через VPN, и заявили, что вряд ли многие люди в Китае будут его использовать, учитывая, что он не принимает китайские платежные методы, такие как Alipay.

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