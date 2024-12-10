Оптические технологии IBM ускоряют генеративный ИИ

Компания IBM внедряет оптическую технологию CPO (Co-Packaged Optics) в центры обработки данных для обучения искусственного интеллекта. Как отмечается в блоге компании, новая технология может значительно снизить энергопотребление ИИ и сделать центры обработки данных более эффективными и менее вредными для окружающей среды. «По мере того как генеративный искусственный интеллект требует все больше энергии и вычислительной мощности, центры обработки данных должны развиваться, и скоростная оптика может сделать эти ЦОД перспективными», — говорится в заявлении IBM.

IBM предлагает инновационное решение — технологию совместной упаковки оптики (Co-Packaged Optics, CPO), которая позволяет преодолеть ограничения традиционных систем передачи данных. Тогда как традиционные вычислительные системы опираются на медные проводники для передачи данных, что создает физические ограничения в пропускной способности, вызывает задержки и увеличивает энергопотребление, решение IBM заменяет эти проводники оптическими линиями связи, обеспечивая минимальные задержки, высокую пропускную способность и более низкие энергозатраты.

Co-Packaged Optics — это интеграция оптических передатчиков и приемников непосредственно в вычислительные чипы. Такой подход минимизирует путь прохождения сигналов и снижает энергопотребление на бит передаваемой информации. Это особенно важно для крупных центров обработки данных, где любое снижение затрат энергии имеет значительный экономический эффект.

Модели генеративного ИИ, такие как ChatGPT, требуют передачи огромных объемов данных с высокой скоростью. Оптические технологии IBM устраняют узкие места в системах передачи данных, ускоряя обработку информации. В IBM утверждают, что внедрение CPO может снизить энергозатраты до 40%, что делает технологию не только эффективной, но и экологически устойчивой.

Технология уже привлекла внимание крупных игроков в индустрии генеративного ИИ. Основные области применения — медицина, финансы, автоматизация и другие сферы, где высокопроизводительные системы играют ключевую роль. Это не просто новый шаг в развитии технологий, а переход к более производительным и устойчивым вычислительным системам.