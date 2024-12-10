Маск представил нейросеть Aurora для создания максимально реалистичных изображений

Илон Маск представил собственную нейросеть для генерации реалистичных изображений Aurora. Разработка данной нейросети ведется компанией xAI. «Мы улучшили возможности Grok по генерации изображений с помощью новой модели под кодовым названием Aurora. Мы обучили модель на миллиардах примеров из интернета, что дало ей глубокое понимание мира. В результате она преуспевает в фотореалистичном рендеринге и точном следовании текстовым инструкциям. Помимо текста, модель также имеет встроенную поддержку мультимодального ввода, что позволяет ей черпать вдохновение из изображений, предоставленных пользователем, или напрямую редактировать их», — отметил Маск.

Разработчики утверждают, что Aurora может генерировать высококачественные изображения в сценариях, когда другие модели генерации изображений часто терпят неудачу. Новая нейросеть может отображать точные визуальные детали реальных объектов, текста, логотипов и может создавать реалистичные портреты людей.