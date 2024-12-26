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27 декабря, 2024
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Apple инвестирует $1,5 млрд. в Globalstar для улучшения спутниковой связи на iPhone

Apple

Компания Apple в 2022 году анонсировала функцию экстренного вызова через спутник Emergency SOS. Для этого она использовала инфраструктуру американского поставщика спутниковых услуг Globalstar. Сервис работает с 31 спутником первого поколения. iPhone подключается непосредственно к спутникам Globalstar без необходимости использования внешней антенны или покрытия сети.

Уже тогда Apple вкладывала средства в Globalstar для финансирования модернизации сети, но суммы не были обнародованы. Основываясь на этом сотрудничестве, Apple инвестирует в дальнейшее укрепление своих позиций на растущем рынке прямой спутниковой связи между устройствами (D2D). Компания обязалась инвестировать $1,5 млрд. в Globalstar, включая $1,1 млрд. наличными и $400 млн. для приобретения 20% акций компании. Новая соглашение между Apple и Globalstar является одной из самых значительных инвестиций потребительского OEM в технологии низкоорбитальных спутников (LEO) на сегодняшний день.

Globalstar планирует использовать средства Apple для расширения своей сети. Компания уже заказала до 26 дополнительных спутников для укрепления своей группировки, что обеспечит более широкое и надежное покрытие. Планируется, что около 80% сетевой емкости Globalstar останется выделенной для услуг Apple, а остальная часть — другим клиентам. Благодаря новому соглашению, которое оказало заметное влияние на рынок, акции Globalstar выросли на 31,4%.

На текущий момент спутниковые технологии доступны пользователям iPhone без дополнительной платы. Однако остается неясным, планирует ли Apple в будущем взимать плату за эти услуги.

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