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17 декабря, 2024
ДомойИнтервьюHPE Aruba Networking на передовом рубеже цифровой трансформации

HPE Aruba Networking на передовом рубеже цифровой трансформации

HPE

HPE Aruba Networking находится на передовом рубеже цифровой трансформации, предлагая передовые и безопасные сетевые решения на базе искусственного интеллекта. В интервью Infocity начальник отдела сетевого инжиниринга Bestcomp Group Юсиф Самедов рассказал о том, как HPE Aruba Networking стремится решать уникальные бизнес-задачи своих клиентов, предоставляя им технологии, необходимые для изучения новых возможностей, и какую роль в продвижении этих решений в Азербайджане играет один из ведущих системных интеграторов страны.

— Что представляет собой корпоративное решение на базе Aruba с использованием стандарта WiFi 7 и какие основные преимущества оно обеспечивает?

— Решение Aruba на базе WiFi 7 — это передовая платформа, разработанная для современных цифровых предприятий, где критически важны высокая плотность подключений, производительность и безопасность. Новый стандарт WiFi 7 поддерживает диапазон 6 ГГц, что обеспечивает минимальные помехи, большее количество непересекающихся каналов и стабильное подключение в условиях высокой загрузки сети.

Основные преимущества включают:

  • Мульти-гигабитные скорости передачи данных: достигаются благодаря инновационной технологии MLO (Multi-Link Operation), которая позволяет устройствам одновременно использовать несколько каналов в разных диапазонах частот (2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц). Это значительно повышает пропускную способность и снижает задержки. Особо выделяется старшая модель точки доступа Aruba Series 750, способная обеспечивать скорости передачи данных до 28.8 Гбит/с, что делает ее идеальным выбором для задач, требующих обработки больших объемов данных.
  • Поддержка устройств IoT и AR/VR: WiFi 7 обеспечивает низкие задержки и высокую производительность, что критично для таких приложений.
  • Совместимость с предыдущими стандартами: WiFi 7 поддерживает обратную совместимость с устройствами WiFi 6 и WiFi 5, что делает переход к новому стандарту плавным.

Модели точек доступа Aruba, такие как 730 и 750 Series, оснащены интеллектуальными антеннами с поддержкой MU-MIMO и OFDMA для оптимальной работы в высоконагруженных средах.

— Какое место Aruba занимает в списке партнеров Bestcomp Group для развертывания сетей нового поколения?

— Bestcomp Group выбрала Aruba за ее безупречную репутацию в области корпоративных решений. Aruba предлагает уникальные технологии, такие как Aruba AI-powered ClientMatch для интеллектуального распределения подключений. Управление решениями осуществляется через платформу Aruba Central, предоставляющую функции мониторинга, автоматического устранения неполадок и аналитики на основе ИИ.

Кроме того, Aruba активно интегрирует WiFi 7 с облачными сервисами и адаптирует свои решения под требования будущего. Многие производители, включая Intel и Qualcomm, уже начали выпускать адаптеры и чипы, совместимые с WiFi 7, что подтверждает актуальность этой технологии.

— Кто получит наибольшее преимущество от внедрения корпоративного WiFi 7 и как Bestcomp Group помогает адаптировать это решение для различных бизнесов?

— WiFi 7 наиболее выгоден в таких секторах, как образование, здравоохранение, ритейл и финансы. Например:

  • Образование: поддержка больших потоков данных для онлайн-лекций и VR-технологий.
  • Здравоохранение: стабильная связь для медицинских IoT-устройств и работы с крупными медицинскими данными.
  • Финансы: безопасные транзакции с минимальной задержкой.

Для всех отраслей важна возможность использования технологий OFDMA и BSS Coloring, которые улучшают качество работы сетей в местах с высокой плотностью пользователей.

Bestcomp Group проводит полный цикл внедрения: от анализа инфраструктуры и потребностей до разработки индивидуального решения. Мы настраиваем сети так, чтобы они могли справляться с любыми бизнес-задачами клиентов.

— Какие функции безопасности доступны в Aruba WiFi 7 и как вы помогаете компаниям обезопасить свои сети?

— Aruba WiFi 7 интегрирует продвинутые функции безопасности, включая:

  • WPA3 и Enhanced Open для улучшенной защиты данных пользователей.
  • MACsec для безопасного соединения между точками доступа и коммутаторами, что исключает возможности перехвата данных.
  • IDS/IPS (Intrusion Detection and Prevention Systems), встроенные в платформу Aruba Central для предотвращения угроз.

Bestcomp Group помогает клиентам не только настраивать эти функции, но и разрабатывать индивидуальные политики безопасности, обучая их сотрудников эффективному управлению сетевой инфраструктурой.

— Насколько глубоки опыт и компетенции Bestcomp Group в развертывании решений Aruba?

— Bestcomp Group является сертифицированным партнером Aruba, что подтверждает наши компетенции в области проектирования и управления сетями. Мы успешно реализовали проекты с использованием Aruba в крупных кампусах, производственных объектах и офисах, обеспечивая высокую плотность подключений и надежность инфраструктуры.

Наши сотрудники имеют следующие сертификации:

  • Aruba Certified Professional — Campus Access.
  • Aruba Certified ClearPass Professional.
  • Aruba Certified Switching Professional.
  • Aruba Certified Edge Professional.
  • Deploying Aruba SD-WAN Technologies.

Эти сертификаты подтверждают наш уровень профессионализма и знания новейших технологий Aruba. Мы внедряем лучшие практики интеграции и обеспечиваем долгосрочную поддержку решений, гарантируя стабильность их работы.

— Какие дальнейшие шаги планирует осуществлять Bestcomp Group с целью внедрения и поддержки современных технологий беспроводной связи?

— Мы будем продолжать активно развивать свои компетенции и расширять спектр услуг в области современных технологий беспроводной связи. Развитие беспроводных решений является ключевым фактором успеха цифровой трансформации бизнеса, включая интеграции с IoT-устройствами и искусственным интеллектом.

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