Представлены бюджетные смартфоны Moto G15, G15 Power, G05 и E15

Компания Motorola представила три новые бюджетные модели смартфонов линейки G – Moto G15, G15 Power и G05, а также Moto E15. По заявлению производителя, устройства получили самые яркие экраны в своем ценовом сегменте, а также емкие аккумуляторы. Все смартфоны построены на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G81 Extreme.

Moto G15 и Moto G15 Power

Обе модели оснащены 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 60 Hz, пиковой яркостью до 1000 нит и покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Объем ОЗУ составляет 4 Gb, ПЗУ – 128, 256 или 512 Gb.

В двойную основную камеру входит 50 Мп датчик (f/1.8) и сверхширокоугольный объектив на 5 Мп (f/2.4) со светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0).

Смартфоны отличаются между собой емкостью аккумуляторов. Стандартная модель получила аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, а Moto G15 Power –6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Габариты и вес: 165.7 x 76 x 8.2/8.8 мм, 190/203 гр.

Moto G05

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604×720 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью до 1000 нит. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Аппарат получил основную камеру на 50 Мп (f/1.8), селфи-камеру на 8 Мп (f/2.1), 4 Gb ОЗУ, 64 ГБ/128 Gb ПЗУ и аккумулятор емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Габариты и вес: 165.7 x 76 x 8.2 мм, 188,8 гр.

Moto E15

По характеристикам модель повторяет Moto G05, отличий совсем немного. Основная камера получила датчик на 32 Мп с диафрагмой f/2.2, объемы памяти — 2 Gb ОЗУ, 64 Gb ПЗУ, работает смартфон под управлением Android 14 (версия Go).

В оснащение всех моделей входит поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC (зависит от рынка), порт USB Type-C 2.0, FM radio, 3,5-мм аудиоразъем, стереодинамики с Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Используется операционная система Android 15. Все четыре смартфона будут доступны на некоторых рынках Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Информации о стоимости и дате их появления в продаже пока нет.