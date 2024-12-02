Глава Intel Пэт Гелсингер уходит в отставку и покидает совет директоров

Генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) уходит в отставку и покидает совет директоров, об этом сообщила пресс-служба компании. Гелсингер проработал в Intel более 40 лет, вернувшись в 2021 году, чтобы возглавить компанию после работы в качестве главы VMware.

Главной задачей Гелсингера было оздоровить компанию, которая уже тогда испытывала трудности. Но за почти 4 лет его руководства стало только хуже: в отличие от Nvidia, Intel пропустила ИИ-бум, не смогла запустить в срок новые технологии и нанесла немалый урон своей репутации среди пользователей проблемами со стабильностью флагманских процессоров для настольных ПК. В итоге сейчас самые популярные процессоры на различных маркетплейсах по всему миру — компании AMD. С тех пор как Гелсингер занял эту должность, акции Intel упали на 61%.

Компания объявила, что решение вступает в силу немедленно и назначила двух временных руководителей. Финансовый директор Intel Дэвид Цинснер (David Zinsner) и глава подразделения Intel Products Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus) будут исполнять обязанности со-генеральных директоров, пока совет директоров ищет нового лидера. Фрэнк Йери (Frank Yeary) возьмет на себя роль временного исполнительного председателя совета директоров. В пресс-релизе Intel не указаны планы Гелсингера на будущее.

На фоне этой новости акции Intel подорожали на 4% на предварительной сессии в понедельник.